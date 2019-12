CdS | Buffon: “A questa Supercoppa la Juve arriva bene, il problema è che ci arriva bene anche la Lazio”

Domani Juve e Lazio si contenderanno, di nuovo, la Supercoppa Italiana. Alla vigilia della gara, l’estremo difensore bianconero Buffon, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, sostenendo che la Juve arriva alla finale molto bene, ma il problema è che anche la Lazio ci arriva allo stesso modo: molto bene. In campionato i biancocelesti hanno avuto la meglio, ma per il portiere i bianconeri non meritavano di perdere. Per Buffon la sua squadra è consapevole di giocare contro un ottimo avversario, perchè il livello della Lazio è altissimo, ha qualità ed individualità importanti, oltre ad essere pericolosa dagli ultimi 30 metri. Ad ogni modo, il portiere è certo che la Lazio rispetta la Juve, così come loro rispettano i laziali.

