CdS | Giovinco: “Juve-Lazio sarà una bella partita, equilibrata. Uomini chiave? Scontato, ma Immobile e Ronaldo”

Giovinco ora gioca nell’Al-Hilal e domani la finale di Supercoppa si disputerà nel suo stadio. In occasione dalla gara, l’ex bianconero è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, ribadendo che Juve-Lazio sarà una bella partita, tra un squadra che da otto anni è la migliore in Italia e una formazione che in questa stagione sta disputando un campionato importante. L’attaccante si aspetta una gara equilibrata e secondo lui, seppur scontato, gli uomini chiave della partita saranno Immobile e Ronaldo.

