CONFERENZA BONUCCI – “La Lazio è in un ottimo momento e servirà una grande Juventus per vincere”

Dopo l’intervento del tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa anche il difensore Leonardo Bonucci. Ecco le sue parole alla vigilia della Finale di Supercoppa.

Cosa ha insegnato la sconfitta del 7 dicembre?

Ci ha insegnato che in certe partite gli episodi fanno la differenza. Piccole cose che cambiano i risultati. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla, poi la Lazio ha sfruttato il momento e ha vinto. La Lazio è in un ottimo momento di forma psico-fisica ma anche noi veniamo da buoni risultati.

La partita di domani può condizionare la stagione?

Domani affronteremo una grande Lazio, ma il nostro obiettivo è disputare una partita migliore rispetto a quella di Roma. Sicuramente un risultato positivo regalerebbe tanto entusiasmo. Speriamo di passare una grande sosta con un trofeo in più.

Come si può fermare Immobile?

Ciro lo conosciamo bene e sta attraversando un momento positivo. Lavora tanto per la squadra e con lui servirà massima attenzione. La Lazio è ottima, ha ottimi movimento, è un gruppo solido. Servirà una grande Juventus per fare risultato positivo.

La prima finale da capitano, come la vivi?

A me cambia poco, sono sempre stato a disposizione del gruppo. Così sarò anche domani sera. Dopo la Lazio ci siamo parlati per ritrovare entusiasmo e ripartire nel migliore dei modi.

Come vi siete preparati rispetto agli inserimenti di Milinkovic e Luis Alberto?

Abbiamo rivisto le immagini del gol di Milinkovic. Inzaghi ha dato un’indicazione molto precisa, attaccano lo spazio con Savic e Immobile, ci dobbiamo muovere di reparto per togliere la profondità. Il nostro è un percorso di crescita, con il mister abbiamo cambiato modo di giocare e credo che siamo a buon punto.

Sei stato in Arabia anche a gennaio, che impressioni hai circa i tifosi juventini arabi?

C’è molto entusiasmo. Lo scorso gennaio nella finale contro il Milan è stata calorosa l’accoglienza. Ho parlato con Giovinco e anche lui mi ha detto che il popolo saudita è molto affezionato al calcio.

I gol subiti finora sono troppi o è il giusto prezzo da pagare?

Sono troppi al momento. Siamo abituati ad avere la miglior difesa e quindi dobbiamo crescere. Spesso ci sono stati errori individuali e c’entra poco il reparto.

