CONFERENZA LULIC – “E’ una partita secca in cui può succedere di tutto. Dobbiamo crederci fino alla fine”

Dopo l’intervento del tecnico biancoceleste, anche il capitano laziale Senad Lulic ha parlato in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa contro la Juve.

Hai giocato tante partite, molte finali. Come la consideri questa?

“Ne abbiamo giocate tante, con mister Inzaghi sarà la quarta e ce la giocheremo. E’ bello poter rappresentare la Lazio in questo paese, soprattutto contro una big come la Juve. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare con tutti e noi metteremo tutto l’impegno possibile, sarà una partita vera”.

Si parlava di una squadra senza mentalità, c’è stato un cambiamento o no?

“Stiamo giocando bene e diamo tutto fino alla fine, come visto contro il Cagliari. Dobbiamo sempre crederci fino all’ultimo secondo, più vinci e più ci credi, si crea così la mentalità vincente”

Si giocheraà molto a centrocampo, temete Pjanic?

“Pjanic è forte come tutti gli altri della Juventus, avremo attenzione per lui e per tutti. Penso che abbiamo dimostrato nelle ultime partite di poter giocare con tutti, la Juventus l’abbiamo anche battuta quindi non dobbiamo avere paura”.

La vedi come una partita alla pari?

“E’ una partita secca in cui può succedere di tutto. Giocarla oggi o due mesi fa non cambia nulla. Vincerla significherebbe tanto per chiudere un anno perfetto. Vogliamo allungare la striscia di vittore e non abbiamo intenzione di fermarci”.

Il futuro di questa Lazio

“Non lo so. Al momento siamo una squadra forte e conta questo, il futuro è la partita di domani. Se giochiamo con la consapevolezza delle ultime partite possiamo dire la nostra”.

Pesa l’uscita dall’Europa League?

“Ci dispiace essere usciti, volevamo passare il girone, ma guardando i risultati possiamo dire che non meritavamo l’eliminazione. È successo, andiamo avanti e puntiamo a campionato e Coppa Italia”.

