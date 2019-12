Correa: “Siamo pronti a fare un’altra bella partita imponendo il nostro calcio. Immobile? Devastante.

L’attaccante della Lazio Correa, ha presentato così ad Al Arabiya la Supercoppa con la Juventus in programma domenica: “Ci aspetta una finale contro una squadra di grandissima qualità. La nostra vittoria in campionato non conta, l’abbiamo dimenticata e adesso siamo pronti a fare un’altra bella partita imponendo il nostro calcio. Siamo sempre gli stessi giocatori, ma ora siamo più uniti. Ci conosciamo meglio e questo aiuta tanto, giochiamo insieme da due stagioni e questo sta facendo la differenza in campo. Dobbiamo continuare su questa strada. Il mister ci sta aiutando tanto, stiamo provando delle cose nuove quest’anno e ne siamo contenti. Siamo più liberi di testa. Il calcio in Arabia Saudita? Questo è un calcio che sta crescendo molto, ogni anno si alza il livello. Ho amici che giocano in Arabia Saudita e sono felici di questo progressivo processo di crescita. È bello essere qui, spero che ci sia tanta gente allo stadio così da divertirci tutti insieme. Per quanto riguarda il riposo della Juve, loro hanno tanti giocatori pronti per la Supercoppa, sono abituati a scendere in campo ogni tre giorni proprio come noi. Non penso che per loro sia un problema, noi pensiamo a ciò che dobbiamo fare noi e ci auguriamo di provare una grande gioia domenica insieme ai nostri tifosi. Ciro è un attaccante importantissimo, ci aiuta tanto. Non segna e basta, dà un contributo anche in fase difensiva. Immobile è devastante e noi tutti cerchiamo di metterlo nella posizione migliore per sfruttare le sue qualità offensive. Dybala e Higuain? Ho una buona relazione con Paulo e Gonzalo grazie alla Nazionale argentina. Conosco in particolare Dybala fin da quando eravamo piccoli, ho un rapporto spettacolare con lui. È un giocatore fantastico e lo rispetto moltissimo”.

