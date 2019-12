CorSera | Lazio, tra Immobile e la Juve conto sempre aperto

È la squadra che l’ha portato via da Sorrento, lo ha costruito calciatore, lo ha lanciato: uno ha sedotto l’altra, e viceversa; poi però l’ha abbandonatoase stesso anziché tenerselo stretto. Ed è anche l’avversaria che ha affrontato in più occasioni, perché i confronti non si sono limitati al campionato. Tra Immobile e la Juventus c’è una storia infinita, che domani aggiungerà un nuovo capitolo: sarà la diciassettesima volta che il centravanti sfiderà i bianconeri. Il bilancio – manco a dirlo – è negativo per Ciro, così come per tutti coloro i quali in questi anni si sono confrontati con il club campione d’Italia: 12 sconfitteeappena 3 vittorie. Indimenticabili e importantissime, però, e tutte ottenute con la maglia della Lazio benché lui questa gara l’abbia giocata anche con il Genoa e il Torino, in derby mai favorevoli ai granata, e perfino con il Borussia Dortmund e il Siviglia, naturalmente in Champions League. Immobile ha battuto la Juventus per la prima volta nell’incontro che assegnava la Supercoppa del 2017: ha segnato due gol, è finita 3-2. E due mesi dopo ha portato a compimento uno straordinario bis: altra doppietta, stavolta allo Stadium in campionato,e successo biancoceleste per 2-1 con tanto di rigore parato da Strakosha a Dybala allo scadere. L’ultima vittoria è storia recentissima, appena quattordici giorni fa; Ciro non è riuscito a lasciare il segno, anzi ha fallito un penalty che gli è stato ribattuto da Szczesny. Ha festeggiato lo stesso, ci mancherebbe, però domani avrà un motivo in più per lasciare il segno. E la rabbia è una molla determinante per lui. La Lazio in questo inizio di stagione è stata tante cose belle, ma soprattutto è rimasta in volo grazie ai 17 gol di Immobile. Un’enormità. Oggi ci sono giuste celebrazioni per le prodezze di Dybala e Cristiano Ronaldo, i quali hanno confezionato reti d’autore mercoledì contro la Sampdoria, però la classifica dei cannonieri è ancora impietosa conidue juventini: assieme non raggiungono Ciro (sono a 15: 10 Cristiano e 5 l’argentino). A Riad il centravanti biancoceleste sfiderà a distanza i fuoriclasse bianconeri, per ribadire ancora una volta che loro sono fenomenali, ma lui è comunque un campione. E per portare a Roma, sull’aereo in arrivo dall’Arabia Saudita, il terzo trofeo della gestione Inzaghi. CorriereDellaSera

