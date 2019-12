Everton, ora è ufficiale l’arrivo di Ancelotti – FOTO

Dopo aver salutato Napoli, il tecnico Carlo Ancelotti è pronto per una nuova sfida. Già nei giorni scorsi si parlava di un suo possibile approdo all’Everton ed oggi, attraverso una nota apparsa sulla pagina Twitter ufficiale del club inglese, è arrivata l’ufficialità:

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

