Immobile: “Dovremo essere molto concentrati, vogliamo la Supercoppa”

A meno di 24 ore dal fischio d’inizio della Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio ai microfoni dell’emittente araba Al Arabiya Ciro Immobile che ha presentato così la gara: “Per quanto mi riguarda è la seconda volta che gioco in Arabia Saudita perchè avevo già disputato fatto un’amichevole ai tempi della Juventus. Siamo molto contenti di essere qui, siamo attesi da una finale importante e ci auguriamo di far sorridere i nostri tifosi che saranno in molti domani. Siamo consapevoli che gli arabi sosterranno maggiormente la Juventus, ma potrebbe essere che disputando una bella gara riusciremo a farli venire dalla nostra parte. Dovremo essere molto concentrati sulla gara. La vittoria in campionato contro la Juventus è stata bellissima, ma è complicato farlo di nuovo. Una finale è una match secco, è impossibile fare previsioni. Sarà una partita differente dalle altre, vogliamo la Supercoppa. In questa stagione ho iniziato forte e desidero continuare a fare molti gol. Il merito però va anche ai miei compagni per il lavoro che fanno. Non ci mettiamo limiti, ma il traguardo da raggiungere è arrivare tra le prime quattro in Serie A. Per quanto riguarda Ronaldo domandatelo ai nostri difensori come può essere fermato. Con la Sampdoria ha siglato un gol fenomenale, bisognerà essere attenti a lui e agli altri campioni che indossano la maglia della Juventus“.

