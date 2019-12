Inzaghi: “Siamo qui per fare una grande gara. Non vogliamo fermarci dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato così ad Al Arabiya in vista della Supercoppa italiana con la Juventus in programma domenica: “Noi abbiamo giocato lunedì, la Juventus mercoledì… Siamo abituati ad avere pochi giorni per preparare le partite, sia noi che loro. Farà la differenza chi avrà più voglia e chi farà la partita migliore per vincere la coppa. Siamo contenti di essere qui a Ryad, è molto bello anche per il nostro calcio. In Italia abbiamo un campionato grandissimo, con giocatori e allenatori di livello. È importante farci conoscere come movimento in Arabia Saudita. Immobile? È il nostro bomber. Ciro è arrivato alla Lazio insieme a me, ha già fatto più di 100 gol dopo tre anni e mezzo. È il nostro attaccante migliore, il centravanti della Nazionale, un calciatore fortissimo, un leader biancoceleste… Al di là dei tanti gol, poi è un faro nello spogliatoio. Non ci è piaciuto uscire dall’Europa League, volevamo continuare il nostro percorso. Purtroppo è andata così, abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna per le due sconfitte nel recupero col Celtic. Ora i nostri sforzi saranno interamente concentrati sul campionato, ma sicuramente ci dispiace essere stati eliminati dall’Europa dopo aver lottato a lungo nella passata stagione per arrivarci. Un messaggio per i tifosi? Siamo qui per fare una grande partita e una grande Supercoppa. Non vogliamo fermarci dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia”.

