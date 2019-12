Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana con la Juventus, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal King Saud University Stadium: “La partita di domani sarà diversa da quella di campionato. Ci giocheremo il primo trofeo della stagione e sarà una gara differente, non bisognerà commettere errori. Siamo in un ottimo momento, siamo reduci da otto successi consecutivi in campionato, abbiamo diverse certezze da tempo e ci conosciamo da molto tempo. In tre anni e mezzo siamo alla quarta finale. Domani ci attende una partita diversa, in cento venti minuti ci si gioca un trofeo: in campionato c’è tempo invece per recuperare. Indipendentemente dallo schieramento offensivo, la Juventus ha grandi potenzialità e grande qualità. Ci siamo preparati ad ogni evenienza: ho chiesto ai miei di essere molto concentrati. La gara di campionato ci ha insegnato molto, nonostante fosse in inferiorità numerica nell’azione, la compagine di Sarri è riuscita a segnarci un gol di grande qualità. Cristiano Ronaldo è un campione, può risolvere l’incontro da un momento all’altro. Il 7 dicembre scorso contro la Juventus siamo riusciti a soffrire da squadra, abbiamo pareggiato bene negli uno contro uno ed abbiamo gestito bene la sfera costringendo i bianconeri a rincorrerci. Una finale è sempre speciale, l’abbiamo preparata al meglio ed ho visto grande concentrazione ed unione nella squadra ed è questo che continuerò a chiedere ai ragazzi. Ho vinto tre volte da allenatore contro la Juventus: sono state tre partite diversamente, ricordo con più piacere quella valida per la Supercoppa del 2017 perché c’era in palio un trofeo. Domani dovremo mettere in campo una prova molto attenta contro una squadra che ha potenzialità maggiori. Sul campo abbiamo dimostrato di essere forti quanto la Juventus. Sappiamo che l’approccio della Juventus sarà diverso essendo reduce da una sconfitta contro di noi. Anche all’Olimpico, però, i bianconeri ebbero un grande approccio alla sfida. Affronteremo una squadra che ha perso solo una gara nelle ultime ventitré. Gli uomini di Sarri hanno ricevuto qualche critica che li avrà sicuramente caricati in vista dell’incontro di domani. In questo momento credo che il terzo posto in classifica sia meritato, i ragazzi hanno fatto qualcosa di importante ed hanno creduto nel lavoro del mio staff. Le prestazioni ci sono state sin dall’inizio della stagione sportiva, anche se i risultati sono arrivati con continuità solo successivamente. Sappiamo che tipo di squadra affronteremo, speriamo di offrire una gara perfetta e sperando di portare a casa questo trofeo. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta. Noi abbiamo una squadra ricca di calciatori di qualità che la Società è stata brava a preservare: io ho sempre voluto tenere i nostri migliori calciatori per aggiungere a questi degli innesti che potessero alzare il livello tecnico della rosa”.

CocaColaSupercup | Conferenza stampa, Lulic: “Servono consapevolezza e sicurezza, possiamo dire la nostra” Il capitano biancoceleste Senad Lulic ha presentato in conferenza stampa dal King Saud University Stadium il match di domani con la Juventus: “Giocare in questo paese contro una delle squadre più forti in assoluto è un grande piacere. Ce la possiamo giocare contro chiunque e domani scenderemo in campo con il massimo impegno. Nelle ultime partite stiamo giocando bene e ci stiamo credendo fino all’ultimo: dobbiamo avere fiducia fino alla fine. I risultati portano fiducia e grazie alle vittorie ottenute abbiamo maturato una mentalità vincente. Miralem Pjanic è un calciatore forte come tutti gli altri giocatori della Juventus. Porterà a casa il trofeo chi avrà più voglia di vincerlo. Quella di domani sarà una gara secca, può succedere di tutto. Vincere vorrebbe dire concludere un anno perfetto: vogliamo dar seguito alla continuità dei nostri ultimi risultati. In questo momento la Lazio è forte e siamo consapevoli dei nostri mezzi. Se scenderemo in campo con sicurezza, potremo dire la nostra. Ci dispiace essere usciti dall’Europa League, volevamo dar seguito al nostro percorso europeo. Non avremmo meritato l’eliminazione, ma ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci sul campionato e sulla Coppa Italia. Arrivare in questo paese bellissimo per rappresentare la Lazio è un piacere”. CocaColaSupercup | Conferenza stampa, Sarri: “C’è un trofeo in palio, abbiamo bisogno di grandi motivazioni” Alla vigilia del match con la Lazio, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa dal King Saud University Stadium: “Se mi diverto è perché ho la sensazione che la squadra stia provando a giocare bene. Abbiamo ancora tanti difetti ma possiamo lavorarci sopra e quindi migliorare. Ponendoci come obiettivo la prestazione, saremmo sempre scontenti e diventerebbe più complicato trovare le giuste motivazioni. Stiamo disputando partite con grande continuità, siamo reduci da due partite in cui abbiamo messo in mostra tanta intensità nel primo tempo mentre nella ripresa siamo venuti meno dal punto di vista tattico. Ciò dipende anche dal modulo, che richiede elevato dispendio di energie in alcuni ruoli e quindi, con l’andare della partita, riusciamo meno a mantenere le giuste distanze tra i reparti. Vedremo nell’allenamento di oggi se la situazioni di alcuni singoli è migliorata o meno: siamo reduci dall’impegno di Genova, ancora non so chi giocherà. Lo scorso anno ho giocato tre finali, la gara di domani la sento al pari delle altre. C’è un trofeo in palio. Abbiamo bisogno di grandi motivazioni, possiamo trovarli in alcuni episodi che si sono verificati nella gara di campionato. Nelle ultime partite abbiamo preso pochi gol, di cui uno in pieno recupero. Stiamo commettendo alcuni errori, dobbiamo lavorarci sopra e migliorare un aspetto in cui i margini sono ampi. Questa è una partita, una finale secca, vale solo per a Supercoppa. La Lazio è una squadra forte tecnicamente e tatticamente, ha un attaccante da 17 gol in 16 partite e uno dei centrocampi più belli d’Europa, è incredibile come lo scorso anno non abbia ottenuto la qualificazione in Champions League”. CocaColaSupercup | Conferenza stampa, Bonucci: “Lazio squadra in forma, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi” Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha presentato in conferenza stampa dal King Saud University Stadium la gara di domani con la Lazio: “La gara con la Lazio ci ha insegnato molto. Gli episodi ci hanno girato contro ed hanno contribuito alla vittoria della Lazio che è in un ottimo momento, ma anche noi siamo reduci da un grande periodo sul piano delle prestazioni e dei risultati. Ogni partita ha una storia a parte: domani sfideremo una squadra in forma, ma vogliamo offrire una prestazione migliore rispetto a quella di Roma. Un risultato positivo nella partita di domani ci porterebbe un nuovo entusiasmo. Speriamo di poter vincere un altro trofeo da esporre al museo. Immobile lo conosciamo bene, sta attraversando un momento positivo ed ha segnato molti gol. Sta lavorando per la sua squadra e domani dovremo prestare molta attenzione a lui. La Lazio vanta altre individualità importanti, sono un gruppo forte sotto la gestione di un tecnico che ha portato la sua impronta. La presenza di Chiellini è importante per il gruppo. Dopo la sconfitta con la Lazio ci siamo parlati per ritrovare entusiasmo: ora stiamo bene a livello mentale e fisico. Sono sicuro che domani offriremo una grande prestazione. Abbiamo rivisto la partita del 7 dicembre scorso con la Lazio: i biancocelesti cercano spesso la profondità con Milinkovic ed Immobile. Fa parte del processo di crescita che ha introdotto Inzaghi. Domani vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi juventini. Abbiamo concesso troppi gol, ma sono arrivati a seguito di errori individuali“. Primavera1- LazioFiorentina | Post partita, Menichini: “Queste ultime due vittorie ci danno ossigeno” Al termine della gara contro i viola, mister Leonardo Menichini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Bene i ragazzi nel primo tempo, dove abbiamo controllato la partita. Peccato poi per la ripresa, dove loro sono usciti. Sono felice però della vittoria, visto che abbiamo sprecato più volte il tris. Bene la squadra, mi è piaciuta la prova di personalità e il possesso a centrocampo. Sono soddisfatto di Bianchi, Bertini e Shoti, hanno dominato in mezzo al campo. Così tutto diventa più facile, bravi i ragazzi a vincere la partita contro una Fiorentina che meriterebbe più punti in classifica. La classifica non l’ho vista, ma queste ultime due vittorie ci hanno dato ossigeno. Continuiamo a pensare partita dopo partita. Ora ci godiamo le feste, poi ripartiremo con entusiasmo”. Anche il centrocampista biancoceleste Alessio Bianchi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Siamo felici per questa vittoria, abbiamo chiuso al meglio il 2019. Dedico il mio gol alla mia famiglia e a tutto il mondo Lazio, penso di aver dato tutto. Nel primo tempo siamo stati bravi e concreti, sono punti pesanti. Pensiamo prima alla salvezza, poi vedremo dove saremo più avanti. Mi trovo bene a centrocampo a prescindere da chi gioca, siamo tutti uniti”.