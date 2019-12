Lazio, Lotito incontra il presidente dell’ Al Shabab Saudi | FOTO

La Lazio in trasferta a Ryad tra Supercoppa e dolci ricordi estivi. Nel ritiro di agosto a Marienfeld i biancoceleste hanno affrontato in amichevole l’ Al Shabab, sconfitto agevolmente per 5-1. Un match non importante ai fini della classifica, ma fondamentale per migliorare sempre più gli schemi di gioco di Simone Inzaghi. Dopo qualche mese ecco l’Arabia che torna come tema centrale nella stagione dei biancocelesti che, lontani da casa, proveranno a riportare in Italia il primo trofeo stagionale sfruttando come base di riferimento proprio il campo dell’Al Shabab. Peraltro, oggi al termine dell’allenamento il presidente dei sauditi Al Baltan ha incontrato il numero uno dei capitolini Claudio Lotito in un momento immortalato dai profili social del club biancoceleste.

🤝 Al termine dell’allenamento odierno, il Presidente Claudio Lotito ha incontrato il Presidente dell’ @AlShababSaudiFC Khaled Al Baltan pic.twitter.com/LjkwXJuJqi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 21, 2019

