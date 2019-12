Primavera, Bianchi: “Tre punti pesanti. Dedico il gol alla mia famiglia ed al mondo Lazio”

Ha disegnato magistralmente la punizione dell’ 1-0 prima di concentrarsi sul contenere gli attacchi avversari. Questa la prestazione di Alessio Bianchi in Lazio-Fiorentina di questa mattina dove il numero 4 odierno ha deliziato il Fersini con una punizione dall’esecuzione perfetta. Il centrocampista all termine della gara ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: ““Siamo contenti per il successo ottenuto, abbiamo concluso il 2019 nel migliore dei modi. Dedico la mia rete alla mia famiglia e a tutto il mondo Lazio, credo di aver dato il massimo. Nella prima frazione siamo stati bravi e concreti, quelli conquistati oggi sono sono punti pesanti. Concentriamoci prima sul raggiungere la salvezza, poi vedremo più avanti a che punto saremo. Mi trovo a mio agio a centrocampo con chiunque giochi, siamo un gruppo unito”.

