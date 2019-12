PRIMAVERA1 | Lazio-Fiorentina 2-1 (12′ Bianchi, 21′ aut. Dalle Mura, 75′ Milani)

90+5′- FINISCE QUI!!! LA LAZIO BATTE LA FIORENTINA 2-1 E VOLA A QUOTA 16

90+4′- Che occasione per la Fiorentina!!!!! Brancolini lancia lungo Dutu da solo davanti ad Alia manda a lato

90+4′- Che occasione per Moro che si invola verso la porta viola, solamente Brancolinic riesce a fermarlo

90+2”- Angolo per la Fiorentina: calcia Milani, Ponsi colpisce di testa, ma Franco respinge sulla linea

90′- Tempo di recupero 5 minuti

89′- Gioco ancora fermo, il direttore di gara espelle il tecnico viola Bigica

88′- Falbo entra in ritardo e viene ammonito

86′- Occasione per la Fiorentina: Mignani calcia dalla destra, Alia alza in angolo

85′- Ultimo cambio per gli ospiti: dentro Mignani, fuori Pierozzi. Nel frattempo ammonito Ponsi

83′- Doppio giallo estratto dall’arbitro: Shoti per la Lazio, Pierozzi per la viola

82′- Angolo per la Fiorentina che sfiora il pari con un conclusione sul secondo palo che finisce sull’esterno della rete

81′- Altro cambio per i toscani: Lovisa prende il posto di Biancdo

80′- Ancora una sostituzione in casa Lazio: esce Bertini, entra Czyz

79′- Sale la pressione ospite: Angolo di Milani, esce Alia e blocca

76′- Spinge la viola! Alia esce, ma non trattiene: ne esce una mischia conclusa con la difesa laziale che allontana

76′- Cambio in casa Lazio: Zilli rimpiazza Nimmermeer

75′- La Fiorentina accorcia le distanze con Milani che ribadisce in rete dopo che Alia aveva fermato Spalluto

72′- Salva Alia! Ponsi mette dentro con il portiere della Lazio che esce e sventa il pericolo, poi Pierozzi calcia fuori

70′- Nireermeer riparte, Gorgos lo ferma: giallo per lui

69′- Gorgos calcia da fuori, blocca Alia

67′- Raul Moro si invola ma Brancolini lo ferma in uscita

64′- Primo cambio in casa Lazio: fuori Shehu, dentro Ndrecka

61′- Cambio viola: Gorgos, entra Fiorini

56′- Calcio di punizione dalla sinistra per la Fiorentina: Fiorini mette al centro con nessuno che trova la deviazione vincente

56′- La gara si innervosisce con Shehu che termina sul taccuino dell’arbitro

54′- Qualche momento di tensione in campo con Bianco che viene ammonito

53′- Ancora ospiti in avanti che guadagnano un angolo: dagli sviluppi del corner Fiorini mette dentro, Spalluto colpisce di testa con il pallone che finisce alto di poco

49′- Ci prova la viola: cross dalla destra con Spalluto che in area calcia, ma manda alto

46′- Doppio cambio in casa viola: entrano Pierozzi e Milani, escono Simonti e Kukovec

46′- Inizia la ripresa. Nessun cambio in casa biancoceleste

45’+1- Termina qui il primo tempo.

45′- 1 minuto di recupero

45′- La Lazio recupera il pallone con Nimmermeer che spedisce fuori

40′- Ci prova Raul Moro da fuori, ma calcia a lato

33′- Occasionissima Lazio! Nimmermeer dal dischetto spreca con Brancolini che salva, poi Raul Moro prova a ribadire con Delle Mura che salva sulla linea

32′- Occasione viola: Koffi si incunea in area, Spalluto si gira e calcia, ma la conclusione finisce sul fondo.

28′- Primo giallo della gara: lo rimedia il viola Dalle Mura

23′- Ancora Fiorentina con Koffi che calcia dal limite, ma Alia si distende e blocca in due tempi.

22′- Che occasione per la Fiorentina! Spalluti spreca a pochi metri dalla porta di testa, poi Kukovec non riesce a ribadire in porta con la difesa laziale che respinge

21′- Raddoppio Lazio!!!! Autore di Dalle Mura. Shehu allarga per Bertini che mette dentro trovando la deviazione nella propria porta del numero 6 viola.

18′- La Lazio gestisce il gioco cercando l’imbucata vincente.

12′- Vantaggio Lazio!!!!!!!!!!!!!! Bianchi disegna un calcio di punizione perfetto che supera la barriera e si insacca!

10′- Guadagna metri la Lazio che ottiene con Bianchi una buona punizione dai venti metri.

7′- Spinge la viola: Simonti mette dentro, ma Kokovec non riesce a colpire bene di testa

5′- Primo angolo per la Lazio. Dagli sviluppi Moro calcia, ma la difesa viola respinge.

1′- Le squadre sono pronte a scendere in campo. Lazio in tenuta celeste, rispondono gli ospiti in maglia viola

La Lazio Primavera tra poco scenderà in campo contro i pari età della Fiorentina per cercare la seconda vittoria consecutiva. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Shehu, Nimmermeer, Moro.

A disp.: Marocco, Peruzzi, De Angelis, Ndrecka, Czyz, Cesaroni, Russo, Zilli, Moschini.

All.: Leonardo Menichini.

FIORENTINA: Brancolini; Ponsi, Simonti, Dutu, Fiorini, Dalle Mura, Pierozzi, Bianco, Spalluto, Koffi, Kukovec.

A disp.: Chiorra, Pierozzi, Chiti, Gelli, Gorgos, Guedegbe, Hanuljak, Lovisa, Fruk, Milani, Mignani.

All.: Emiliano Bigica.

