Romy Gai, organizzatore della gara: “Juve-Lazio spot per la Serie A. Immobile nome noto in Arabia”

Romy Gai, ex uomo del marketing Juventus, ai microfoni di TuttoSport ha parlato della finale in programma domani a Ryad: “Juve-Lazio è uno spot per la Serie A. Il livello di popolarità de nostro campionato in Arabia? Molto alto. È un Paese che tradizionalmente guarda al nostro con ammirazione per quelle che sono le eccellenze nella moda, nei motori e, perché no, anche nel calcio. Il nome della Juventus in questo momento è popolare ovunque, ma qui ha sempre avuto un forte seguito. La Lazio non ha magari il blasone di un Milan ma, parliamoci chiaro, negli ultimi anni è la squadra che in Italia ha vinto più trofei dopo la Juventus, quindi è ritenuta una sfida di alto livello. Immobile, per esempio, è un nome che inizia a essere noto“.

