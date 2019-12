SERIE A | Il Cagliari cade a Udine. L’Inter cala il poker con il Genoa

Nel primo anticipo del sabato del diciassettesimo turno di Serie A l’Udinese supera il Cagliari due ad uno allontanandosi dalle zone calde. Match aperto e giocato a buoni ritmi con i friuliani che vanno in vantaggio in chiusura di prima frazione con De Paul. Nella ripresa i sardi spingono, ma trovano il pari solo al’ 84 con Joao Pedro. Tanta fatica per nulla, però perchè appena sessanta secondi dopo i bianconeri trovano il definitivo due ad uno con Fofana che insacca dopo un ottimo lavoro di Okaka. Nel match delle 18 l’Inter non ha problemi contro il Genoa vincendo quattro a zero e riprendendo la Juventus in vetta. Gara dominata dai nerazzurri che chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti (Lukaku e Gagliardini) prima di scatenarsi nella seconda frazione con il primo sigillo in Serie A di Esposito (rigore trasformato) e con Lukaku che risponde alle critiche con una doppietta.

