Correa mira l'obiettivo: "Concentrati. Determinati"

Un’ ultima grande impresa per chiudere in bellezza il 2019 e godersi il meritato con un nuovo trofeo in bacheca. La Lazio, in Arabia oramai da due giorni, ha in testa ben chiaro l’obiettivo Supercoppa per regalare ai tifosi biancocelesti un Natale come non si vedeva da troppo tempo. Le aquile rincontreranno la Juventus battuta due settimane fa in campionato in un match che si preannuncia completamente differente sul piano tecnico e tattico, ma da affrontare con la stessa mentalità. A tenere alta la soglia dell’attenzione nello spogliatoio dei romani ci ha pensato, attraverso il suo profilo Instagram, Joaquin Correa che ha sentenziato in vista di domani: “ Concentrati. Determinati. #FORZALAZIO“.

Visualizza questo post su Instagram Concentrati. Determinati. #FORZALAZIO @official_sslazio 🏆🇮🇹🤍💙 #SuperCup #Final Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea) in data: 21 Dic 2019 alle ore 9:19 PST

