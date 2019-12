Supercoppa, la rifinitura: Inzaghi insiste con i “fedelissimi”

La Lazio in versione araba è pronta per il gran finale del 2019. Domani in palio c’è la Supercoppa contro la Juventus. Dopo le conferenze di vigilia di Inzaghi e Lulic i biancocelesti hanno svolto la consueta rifinitura per trovare la concentrazione e la quadratura perfetta. In vista del match con i Campioni d’Italia, Inzaghi non vuole fare azzardi e si affida alle certezze che gli hannoo permesso di superare i bianconeri appena due settimane fa. In porta toccherà al solito Strakosha, nel reparto arretrato confermato il terzetto Luiz Felipe, Acerbi e Radu. In mediana il solito mix di quantità, qualità e velocità con Lazzari, Luis ALberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic, in attacco la coppia scatenata Immobile–Correa. In campionato questa scelte hanno premiato, ma domani sarà un’altra storia. La prova generale è conclusa, ora parlerà il campo.

