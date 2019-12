CorSera | È la finale biancoceleste n. 25, tredici sono quelle vinte

La prima nel 1913, l’ultima a maggio scorso. Ottava volta contro i bianconeri (Coppa Italia compresa).

Venticinque finali. La Lazio ci arriva oggi, a cinque mila chilometri da casa e a 106 anni dalla prima, quella del 1913 per contendere il campionato a una Pro Vercelli molto più forte, quando sui giornali – la Stampa, in quel caso – c’era ancora chi la chiamava «il “Lazio” di Roma», fra virgolette e al maschile. Le prime quattro andarono male, tre per giocarsi uno scudetto che ancora non si chiamava così (tra il 1913 e il ‘23) e una per contendere al Ferencvaros la Coppa dell’Europa Centrale, la Champions dell’epoca (nel 1937). Le altre 20, quelle dell’era moderna, cominciarono benissimo nel 1958 all’Olimpico, quando una fiaccolata salutò la Coppa Italia strappata alla Fiorentina da due ex, Bernardini e Prini, uno lo stratega in panchina e l’altro l’autore, di testa, del gol al 30’. E il bilancio di queste 20 finali di coppa è positivo, perché da quell’1-0 di settembre, in uno scontro decisivo insolitamente giocato subito dopo l’inizio del campionato, al 2-0 del maggio scorso all’Atalanta, la Lazio ne ha vinte 13: 7 di Coppa e 4 di Supercoppa italiana, più una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea. La stragrande maggioranza contro avversarie di prestigio: 3 le ha strappate alla Juventus e 3 pure all’Inter, una al Milan, una alla Roma nell’indimenticabile derby di Lulic, una addirittura al Manchester United campione d’Inghilterra e d’Europa (e di lì a poco anche del mondo). L’avversario più frequente è stato proprio la Juventus, contro cui oggi la Lazio stabilirà un record in Supercoppa (la quinta contesa fra queste due squadre, una in più di un Roma-Inter giocato 4 volte) e che, sommando le 3 finali di Coppa Italia, si troverà di fronte per l’ottava volta. Il bilancio in Supercoppa è alla pari con 2 successi a testa: quella di oggi sarà la «bella», una sorta di gara-5 del basket. E sarà una specie di spareggio anche per Claudio Lotito, il presidente che di gran lunga ha «giocato» più finali, ben 11 (con quella di oggi) sulle 21 dell’era moderna: il suo bilancio finora è in parità, 5 coppe le ha messe in bacheca e 5 le ha perse. Inzaghi l’ha scelto lui, Immobile con 105 gol è il bomber da copertina della sua gestione: sono quelli (ma non solo) i due nomi a cui si affiderà, a cinque mila chilometri da casa, per continuare a sognare.

Corriere della Sera/Massimo Perrone

