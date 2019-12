Gasperini: “Lotta Champions durissima, la Lazio va forte”

Al termine del netto successo per 5-0 contro il Milan, Gianpiero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la lotta Champions in campionato: “Juve e Inter ormai non le conto più, mentre la Lazio sta ottenendo una serie di risultati incredibili. Anche la Roma sta uscendo bene. Sarà durissima, ma è ancora lunga. Vedremo in primavera”

