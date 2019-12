Il Messaggero | Niente cena di gala per i giocatori e una raccomandazione sull’orario

La notte prima dell’esame. La quarta notte in tre anni prima di una finale. Nell’Hotel Four Season di Riyad che ospita la Lazio la concentrazione è altissima. «No ai voli pindarici» e no alle distrazioni. Alla vigilia della Supercoppa Italiana è stata annullata la “Dinner Gala”. Spazio alla solita cena in albergo, poi tutti in camera a riposare. La sveglia oggi suona alle 9:30 locali. Mezzora dopo l’appuntamento per la colazione. Un caffè e un pezzo di crostata prima studiare in sala video gli avversari. «Può succedere di tutto. Vogliamo vincere per chiudere un anno perfetto» dichiara il capitano Senad Lulic, che non crede ad una Juventus stanca. Dopo la teoria al monitor, ecco la pratica in campo: risveglio muscolare e prove tattiche fino al pranzo delle 12:45. Nel pomeriggio ancora riposo, merenda e riunione tecnica alle 18:05. E’ lì che Simone Inzaghi comunicherà la formazione ai suoi. Dopo la gara un charter riporterà la Lazio a Fiumicino. Nel programma consegnato ai giocatori una raccomandazione: spostate l’orologio di due ore indietro.

Valerio Cassetta / Il Messaggero

