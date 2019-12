Juventus, Pjanic: “C’è delusione, volevamo la Supercoppa. Primo tempo alla pari con la Lazio”

In zona mista Pjanic ha commentato la sconfitta dei suoi. Queste le dichiarazioni del centrocampista bianconero: “Volevamo vincere, ora c’è delusione. Nel primo tempo Lazio e Juve sono state alla pari: c’è stato uno strano ritmo basso. Nella ripresa c’erano più spazi e c’erano occasioni da entrambe le parti. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma in generale non abbiamo fatto una grande partita. Rispetto alle ultime partite, è stato un passo indietro: abbiamo mancato in brillantezza.Ha fatto la differenza la mancanza di velocità nei movimenti e nei passaggi“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM