Juventus, Sarri mastica amaro: “Ho sempre vinto contro la Lazio, ma ora loro sono in un momento magico”

La Lazio a Riyad batte 1-3 la Juventus. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta. Queste le parole di Maurizio Sarri: “Siamo stati in partita, la sensazione mia è che siamo arrivati con un piccolo deficit di energie fisiche e mentali. Può succedere dall’ottava in questo ciclo. Eravamo in partita, al 91′ abbiamo tirato una punizione in buona posizione. Il tridente? Ha fatto la gara che doveva, come gli altri sette. C’era la sensazione di essere stanchi e di avere forze fresche. Ci spiace aver perso ma abbiamo da giocare altri cinque mesi, non vedo come possa influire questa gara sul resto del percorso. La Lazio? E’ in un momento di fiducia totale, non ha bisogno di altre iniezioni. La condizione è molto, molto elevata. Biancocelesti una bestia nera? Io ho sempre vinto contro di loro prima d’ora, adesso non credo che i miei si facciano condizionare da due partite. Può darsi che ora abbiano una condizione fisica superiore, magari tra due o tre mesi li portiamo via di peso dal campo. Sono in un momento magico: poi se continuano così, c’è poco da fare per tutti“.

Sui due giorni di riposo in meno – “L’allenamento di ieri mi ha portato su unpensiero diverso: è stato forse il migliore della stagione. Mi ha dato sensazioni di brillantezza che forse non erano vere, questo ci ha indotto a cambiare tre-quattro giocatori solamente, forse quel che ho visto ieri non era giusto. Per quanto riguarda le giornate di riposo, calendario era questo, dovevamo riuscire ad andare oltre a questa difficoltà”.

