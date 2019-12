Lazio Eternal Wonders, Immobile presenta il castello di Santa Severa | VIDEO

È stata a presentata pochi giorni fa all’Olimpico l’iniziativa promossa dal patron biancoceleste Lotito insieme alla Regione per dare visibilità al territorio in occasione della sfida a Riyad in Arabia Saudita tra la Lazio e la Juventus. Oggi, tramite il profilo Instagram ufficiale della Lazio, Ciro Immobile presenta il Castello di Santa Severa: “Bello come un gol in rovesciata“.

