Lazio, tre decenni da primi della capitale

La vittoria della Supercoppa come coronamento di un 2019 magico, ma non solo. Il successo di Riyadh permette ai tifosi biancocelesti, infatti, di godersi un primato cittadino a livello di trofei conquistati che va avanti da ben tre decenni. Negli anni’ 90 le aquile hanno alzato al cielo 4 coppe a dispetto dell’unica romanista. Negli anni duemila, invece, il parziale è di 6-5 a cinque a favore della Lazio, ed infine nell’ultimo decennio la sponda biancoceleste del Tevere vanta un secco quattro a zero sui dirimpettai cittadini.

