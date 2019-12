Marchegiani analizza la Supercoppa: “Ho avuto la sensazione che la Lazio sia meglio della Juve”

Luca Marcheggiani, nel corso di Sky Calcio Club, ha detto la sua sulla gara di Supercoppa, vinta dai capitolini: “Oggi ho avuto la sensazione che la Lazio sia meglio della Juventus. Non significa che a valore assoluto siano meglio i biancocelesti, ma i bianconeri non hanno ancora compreso i meccanismi del tecnico. I difensori della Juve sono abituati a marcare, caratteristica che Sarri non ama preferendo infatti la posizione al tenere l’uomo“.

