MOVIOLA – La Juventus giustamente in 10 che dovevano essere 9

Quella che per tutti è la Supercoppa Italiana, oggi è la CocaCola Supercup. A disputarla, lo sappiamo, sono Juventus e Lazio, sul difficile campo di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. Una partita non facile per entrambe le squadre, ma anche per l’arbitro Calvarese, fin da subito. All’ 8′ minuto Matuidi entra con il piede a martello sulla tibia di Luis Alberto al momento del tiro. Ammonito Matuidi per l’intervento, ma la panchina biancoceleste chiede di vedere il VAR per il rosso al francese, oltre al calcio di punizione visto che il pallone non era ancora uscito. Il cartellino rosso sarebbe corretto ma Calvarese rimane convinto della sua decisione e non controlla. Altra situazione al 29′ quando Ronaldo cade nella lunetta dopo un contatto leggero con Milinkovic, per Calvarese è punizione. Il tocco è quasi impercettibile, con il portoghese che si lascia andare facilmente. La Juventus chiede anche un rigore con Higuain al 36′, ma l’intervento di Leiva è pulito, togliendo il pallone dalla disponibilità dell’argentino. Il pareggio di Dybala arriva al 45′, inizialmente sembra essere in fuorigioco, ma il VAR convalida la rete visto che Radu teneva in gioco l’argentino. La ripresa è più avvincente ma produce meno dubbi. All’82’ però Correa gela i bianconeri. Caicedo trova il filtrante e lo mette davanti a Szczesny, l’argentino mette in rete ma il guardalinee alza la bandierina ed è fuorigioco. Giusta l’espulsione di Bentancur nel recupero finale per doppio giallo.

