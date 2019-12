PAGELLE SUPERCOPPA – Difesa imperforabile, centrocampo monstre, attacco generoso. Dejavù Lulic73

Strakosha 8,5 – Un brivido di Dybala su punizione con il pallone che sfiora il palo, non può nulla sul tap in a fine primo tempo dell’argentino dopo aver respinto un tiro dal limite di Ronaldo. Nella ripresa non gli sfugge un pallone che gravita dalle sue parti.

Luiz Felipe 9 – Madonna che partita. E’ in totale fiducia e ciò gli permette di fronteggiare e vincere il duello contro un mostro come CR7. E il brasiliano mormorò, non passa lo straniero.

Acerbi 8,5 – Ma è un artificiere? Disinnesca Higuain obbligando Sarri a sostituirlo perchè non si passa dove c’è Ace. Al centro c’è un muro invalicabile anche per chi a casa ha più palloni d’oro che bicchieri.

Radu 8 – Quel maledetto passetto indietro che tiene in gioco Dybala per il momentaneo pareggio bianconero non macchia una prestazione maiuscola. Non si lascia intimorire dalle maglie bianconere che lo puntano.

Lazzari 8,5 – Carbura lentamente ma quando entra a regime è un treno infermabile. Macina milioni di chilometri sulla fascia superando ogni avversario, non decisivo come due settimane fa ma sempre presente.

Milinkovic 8,5 – Con lucidità e intelligenza mette a terra il pallone, alza la testa e vede Luis Alberto per il più facile degli assist. Poi mette tutto il suo fisico e qualità al servizio della squadra nei momenti di difficoltà.

Lucas Leiva 8 – Sono le sue partite e lo dimostra ancora una volta giganteggiando in mezzo al campo. Geometrie precise e cattiveria quando serve sono i suoi ingredienti preferiti a cui aggiunge una dose di esperienza nella lettura delle situazioni spendendosi bene il cartellino.

Dal 64′ Cataldi 8,5 – La palla si posiziona a terra e poi si scaraventa sotto la traversa per dare il via alla festa. Così si calcia una punizione.

Luis Alberto 8,5 – Poco più di un’ora dove Prende la mira sfiorando l’incrocio in apertura rischiando di rimetterci un perone con la scivolata di Matuidi, ma stava solo prendendo la mira per il tiro successivo con cui trova il vantaggio.

Dal 66′ Parolo 8 – Ha costruito una carriera sull’intelligenza tattica e lo dimostra ancora una volta appena entrato quando prolunga di testa il cross di Lazzari per il piattone vincente di Lulic.

Lulic73 10 – Ma quanto gli piacciono le finali. Manda al bar De Sciglio ubriacondolo di finte iniziando l’azione del vantaggio e poi scaraventa in porta col piattone destro della vittoria. Si proprio quel piatto destro.

Correa 8 – Vive a sprazzi questa partita entrando e sparendo dal gioco. Si vede per la prima volta alla mezzora quando con una conclusione impegna Szczesny in tuffo, prova a ripetersi ad inizio ripresa di testa ma trova sempre attento il portiere polacco. Si divora la rete che poteva chiudere i conti con qualche secondo di anticipo.

Immobile 8 – Si alterna in copertura su Pjanic e in pressing sui difensori rossoneri, sgomita fra i colossi di Sarri per trovare spazio. Ci prova soprattutto nella ripresa con un paio di conclusioni dal limite ribattute da Bonucci e Demiral.

Dall’82 Caicedo 8 – Dieci minuti dove utilizza tutta la sua tranquillità e sapienza per mettere in cassaforte una vittoria fantastica.

All. Inzaghi 10 – Conta er core. Lui ci mette quello e pure tanta qualità calcistica con cui imbriglia nuovamente Sarri stravincendo il duello e alzando il terzo trofeo da allenatore. Chapeau

