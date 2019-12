Supercoppa, Anna Falchi: “Grazie per questo bel regalo di Natale, Lazio mia” – FOTO

La Lazio batte la Juventus 1-3 e si porta a casa la Supercoppa Italiana. Anna Falchi, grande tifosa laziale non può trattenere la felicità che condivide sul proprio profilo Instagram ufficiale: “Non so come mai, ma comincia a piacermi il bianconero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio. Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più Lulic 71 ma Lulic 73, eroe del 22 dicembre. Grazie e sempre forza Lazio!“.

