Supercoppa, Cataldi festeggia: “Portiamo il trofeo a casa, facciamo un po’ di confusione in aereo e domani faremo colazione senza aver dormito. Forza Lazio”

La Lazio vince a Ryad, batte la Juventus e porta a casa la Supercoppa. Ai microfoni di Lazio Style Radio, l’autore dell’ultima rete laziale Danilo Cataldi, commenta il successo: “Sono felicissimo e stanchissimo (sorride ndr). Molte persone erano scettiche: non pensavano potessimo batterli due volte. Sicuramente era complicato, soprattutto dopo che hanno trovato il pareggio prima dell’intervallo. Il nostro gruppo però soccombe a tutto, anche alle giornate no. Abbiamo vinto contro una delle tre squadre più forti d’Europa, secondo me. In questi Paesi normale che parlino di Ronaldo. Ora portiamo il trofeo a casa, facciamo un po’ di confusione in aereo e domani faremo colazione senza aver dormito. Forza Lazio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM