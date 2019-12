Supercoppa, Inzaghi: “Abbiamo fatto qualcosa di magico”

Al termine della finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio, vinta 1-3 dai biancocelesti, mister Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni RAI per commentare la vittoria: “In due settimane scarse abbiamo battuto due volte la Juventus. Stasera la vittoria è stata meritata. Il gruppo è forte, ci ha sempre creduto. I ragazzi si meritano tutto questo. Onore a questi ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare per goderci serate come queste. Dedico la vittoria a tutte le persone che sono state sempre con me. Oltre a mia moglie, i miei genitori e i miei figli, so chi c’è stato e chi non c’è stato quando le vittorie non arrivavano“.

Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Lavoriamo tanto per serate come queste. Siamo una grande famiglia, ce lo meritiamo. Abbiamo giocatori meravigliosi, mi hanno fatto vivere sensazioni importanti. Ringrazio i nostri tifosi, stasera sarebbero voluti venire molti di più, ma quelli che c’erano non ci hanno fatto sentire soli. E’ tutto frutto del lavoro di questi anni“.

Infine, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Le sostituzioni? Parolo e Cataldi si erano allenati bene. Luis Alberto era sotto antidolorifico mentre per quanto riguarda Lucas Leiva avevo paura per le ripartenze. Questa vittoria ha più valore della vittoria in campionato. Avevamo preparato la gara nel migliore dei modi. Era la quarta finale in quattro anni e ne abbiamo vinte tre. La Juve ha perso due partite su 24 solo con noi. Hanno un’ottima rosa, per noi batterli due volte è motivo di grande orgoglio. Guardando i loro cambi in corsa mi rendo conto della grande impresa che abbiamo fatto in questi dieci giorni. I bianconeri hanno pochi punti deboli. Io ho un gruppo straordinario. Abbiamo giocato con intensità e lucidità. Avremo una stagione ancora lunga. Dopo lo stop ci sarà una gara difficile a Brescia con alcune assenze (Leiva e Luis Alberto, ndr). Passeremo un Natale sereno, ho un gruppo che da tre anni e mezzo mi fa emozionare e mi segue alla lettera. Ricordo con grande piacere anche il successo in Coppa Italia (con l’Atalanta, ndr) e il 3-2 di Murgia (Finale di Supercoppa Italiana 2017, ndr).

