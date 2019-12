Supercoppa, Lazzari al suo primo trofeo: “Un orgoglio essere alla Lazio. Non dimenticherò questa serata”

Lazzari, ai microfoni di Lazio Style Radio, commenta la vittoria di Riyad: “E’ il mio primo trofeo in carriera e non lo dimenticherò mai. Vincere in Arabia contro una Juventus di fenomeni, è qualcosa di unico. Non era facile ripetersi ma oggi abbiamo dato più del 100%. Risultato più che meritato, volevamo chiudere al meglio il 2019: pochi avrebbero immaginato la nostra vittoria, ma ora stiamo festeggiando. Ancora non ci credo a quello che è successo. Dopo appena sei mesi qui, ho vinto il mio primo trofeo. Appena ho saputo dell’interesse della Lazio, ho detto subito al mio agente che volevo questa squadra, ero innamorato di come giocava: è un orgoglio essere in una squadra di grandi campioni. Ora una settimana di relax, poi ci concentriamo sul campionato. vogliamo la Champions. Ora festeggiamo: ce lo meritirmo dopo 8 vittorie consecutive. Forza Lazio“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM