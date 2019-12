Supercoppa, l’ex arbitro Pieri: “Il fallo di Matuidi su Luis Alberto? Era da rosso”

All’intervallo della gara tra Juventus e Lazio l’ex arbitro Tiziano Pieri, in diretta RAI, ha commentato il fallo di Matuidi su Luis Alberto: “Siamo al nono minuto della partita e Matuidi entra in maniera decisa su Luis Alberto. Il francese avrebbe meritato il rosso: entra diretto e in maniera scomposta“.

