Supercoppa, Lotito: “Vittoria ultra meritata, abbiamo dominato”

Dopo il successo in Supercoppa Italiana, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato il presidente Claudio Lotito: “E’ una vittoria ultra meritata della squadra che ha messo in campo cuore, spirito di gruppo e ferocia agonistica. Abbiamo dominato, è stata una grande vittoria e la conferma che questa squadra può giocarsela con tutti. Ognuno svolge il proprio ruolo, abbiamo creato una grande famiglia dove io sono il padre. E’ fondamentale l’aspetto emotivo per raggiungere un obiettivo, non basta la qualità fisica e tecnica. La vittoria di oggi è il risultato del lavoro di tutti. Se rimaniamo con i piedi per terra possiamo esaudire i nostri sogni. Godiamoci questo momento perchè non è un caso vincere per due volte di fila contro la Juventus. Merito all’allenatore che ha gestito nel miglior modo possibile questo gruppo. La Lazialità è uno stile di vita e quindi anche nell’approccio alle persone meno fortunate, dedichiamo questa vittoria a chi incontra gli ostacoli nella propria vita per regalare un sorriso nonostante le difficoltà“.

