Supercoppa, Luis Alberto: “Il titolo torna a Roma con noi, ora dobbiamo continuare”

Nel post gara del successo in Supercoppa Italiana ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel Luis Alberto:”Io faccio il mio per alzare al cielo un altro titolo. Tutti dicevano che era impossibile ribattere la Juventus e invece lo abbiamo fatto, i tifosi devono essere al nostro fianco perchè arriveranno i momenti in cui ci dovranno supportare perchè sono il dodicesimo uomo in campo. Stiamo facendo qualcosa di grandissimo arrivando a nove vittorie consecutive. Siamo una squadra forte e lo continuiamo a dimostrare. Il primo obiettivo lo abbiamo centrato, ora pensiamo alla Champions. Eravamo fiduciosi per oggi, conta solo che la coppa viene a Roma con noi“.

