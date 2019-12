Supercoppa, Tare: “Gruppo favoloso, è il frutto del lavoro di tanti anni”

Nel post gara del successo in Supercoppa Italiana ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato il ds biancoceleste Igli Tare: “Abbiamo vinto tutti insieme, uno solo non può fare niente. È frutto del lavoro di tanti anni, spero sia l’inizio di un qualcosa di grande, passo dopo passo. Quando sai che hai fatto un gran lavoro sei più fiducioso per i risultati. Questo trofeo lo voglio dedicare ai “funghi che escono dopo la pioggia” e che salgono sul carro dei vincitori solo quando le cose vanno bene. Questo è un gruppo favoloso ed il merito è di Inzaghi e del suo staff che sa cogliere l’attimo in maniera perfetta. Questo alla lunga fa la differenza. Conta moltissimo lo spirito di gruppo e l’appartenenza“.

