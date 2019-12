CdS | Estasi Lazio, ormai sempre più l’incubo dei bianconeri

È finita come all’Olimpico due settimane fa. La poesia di Luis Alberto, il piattone di Lulic e il sigillo con una punizione all’incrocio di Cataldi. Vittoria schiacciante. La Juve ha faticato per l’intera partita, rimasta in bilico solo perché Dybala aveva acciuff ato il pari a un sospiro dall’intervallo. Una partita perfetta e in cui tutti, dal primo all’ultimo, sono stati protagonisti. Luiz Felipe fantastico come Acerbi, capace di cancellare Higuain. Travolgente Lazzari, sontuoso il trio di centrocampo, bravo Immobile in costruzione, un demonio Correa. E poi le mosse illuminate di mago Simone, perché ci voleva coraggio a togliere due come Luis Alberto e Leiva, seppur ammoniti. Parolo è stato decisivo con l’assist di testa a Lulic, Cataldi ha chiuso il conto.

PALLEGGIO

La Lazio è salita in cattedra dai primi minuti, sorretta dal senso tattico di Leiva e dalla classe di Luis Alberto, entrato con la personalità giusta. Poca Juve, distanze lunghe tra i reparti, la linea difensiva non saliva. Ronaldo era il più vivace, Dybala qualche segnale lo riusciva a dare quando riceveva palla sul centro-destra, Higuain era assorbito dal controllo di Acerbi. Giocava solo la Lazio e si apriva a ventaglio con tempi e sincronie da orologio svizzero.

DOPPIETTA

Dove la Juve poteva riprendersi la fi nale, è venuta fuori la lucidità, la spirito di sacrificio dei biancocelesti. Inzaghi ha aspettato poco più di un quarto d’ora per togliere Leiva e Luis Alberto, ha perso classe e palleggio acquistando sostanza e contrasto con l’ingresso di Parolo e Cataldi. Solo Dybala è andato vicino al gol. Ronaldo si scuoteva invano. Acerbi non lo faceva passare, Strakosha era pronto sui cross e la Lazio ripartiva con Lazzari, un motorino inesauribile. È entrato anche Douglas Costa. Tutti all’attacco, a caccia dei supplementari, ma rischiando il contropiede. Gol annullato a Correa e l’ultimo brivido con la punizione di Dybala, murato dalla barriera. Un minuto dopo, invece, Cataldi avrebbe infilato la palla all’incrocio scatenando la festa della Lazio e una notte da sogno in Arabia.

