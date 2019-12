CdS | Inzaghi ne fa tre a Sarri e porta a casa il terzo trofeo

Ora chiamatelo Mago Simone. Ha stregato la Juve e mandato al tappeto Sarri con altri tre gol. Corre per la Champions e ha già messo in cassaforte la stagione. La Supercoppa, il primo trofeo della stagione, è finito nella bacheca della Lazio. E’ il terzo firmato da Inzaghi, sempre più nella storia biancoceleste. Sta riportando in alto la Lazio, sempre più su, dove era arrivata nel Duemila quando Simone ancora segnava gol da Champions per Eriksson e Cragnotti. “Ora ci dobbiamo godere la festa, passeremo un Natale sereno, lo sarebbe stato anche se avessimo perso. L’avevo detto

alla cena di Natale, questa squadra mi fa emozionare per il modo in cui lavora e mi segue”.

I CAMBI

Mago Simone ha avuto intuito e coraggio togliendo Luis Alberto e Leiva. Di solito toglie gli ammoniti per non rischiare espulsioni. Non ha cambiato idea in una finale, fidandosi di chi stava entrando.“Un allenatore deve fare tantissime scelte e vede gli allenamenti, Cataldi e Parolo stanno lavorando bene, Luis Alberto ha stretto i denti giocando con un antidolorifi co, Leiva stava facendo benissimo ma avevo paura del cartellino rosso”. Tutti bravissimi. Questa Supercoppa è stata voluta, ottenuta e meritata. “Dobbiamo lavorare per goderci serate così e ce ne sono state tante in questi tre anni e mezzo”

