Giudice sportivo, Luis Alberto e Leiva saltano Brescia

Il giorno dopo il trionfo contro la Juventus, è tempo di fare i conti con gli squalificati. Ammoniti in Supercoppa contro i bianconeri infatti, Luis Alberto e Lucas Leiva saranno costretti a saltare la trasferta a Brescia per diffida. Lo spagnolo ha rimediato il cartellino giallo per proteste nei confronti del direttore di gara. Seconda sanzione invece per Danilo Cataldi.

Stangata per Bentacour, squalificato dopo per 3 giornate, dopo essere stato espulso contro la Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’