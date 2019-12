Graziani: “Lazio orchestra perfetta. La Juve è stata annichilita, così non vince il campionato”

Il giorno dopo il trionfo biancoceleste in Supercoppa contro la Juventus, la Lazio è sulla bocca di tutti per la grande prestazione di ieri al King Saud University Stadium di Riyadh. Ha parlato dei biancocelesti l’ex attaccante della Roma Francesco “Ciccio” Graziani che, intervenuto a Radio Anch’io Sport su RadioUno, ha fatto i complimenti alla squadra di Simone Inzaghi, parlando anche della corsa scudetto e del dualismo Immobile-Belotti in Nazionale, in vista dell’Europeo. Queste le sue parole: “La Lazio è un’orchestra perfetta dove tutti suonano il proprio spartito nella maniera migliore. È una squadra molto compatta, che è stata brava nel palleggio, nel mettere in difficoltà la Juventus con grandissime ripartenze. La Juve è stata annichilita: fa un po’ di possesso che non porta a niente di buono e fa male la fase offensiva. Non è la Juventus vera, così non vince nemmeno il campionato“.

Per la corsa scudetto però, Graziani, vede ancora favorita la squadra di Sarri per il trionfo finale: “Hanno potenzialità maggiori, l’Inter ha due partite toste con Atalanta e Napoli e anche se oggi la Lazio è la piu’ in forma ha pur sempre 3 punti di svantaggio“.

Mentre su Immobile-Belotti: “Proverei a farli giocare tutti e due insieme ma se devo dirne uno, scelgo Immobile che in questo campionato sta facendo la differenza anche se la Nazionale gioca in modo diverso dalla Lazio“.

