La Lazio trionfa a Riyadh: bagno di folla a Fiumicino per i vincitori della Supercoppa | FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 06:45 – È atterrata a Fiumicino la banda Inzaghi, dopo essersi aggiudicata la Supercoppa contro i campioni d’Italia della Juventus. Un pomeriggio di festa a Riyadh per la Lazio che ha vinto l’ennesima sfida contro Ronaldo e compagni. Trionfano vincendo 1-3 i biancocelesti. I tifosi hanno aspettato fino a tarda notte i loro beniamini al rientro dalla terra saudita, per festeggiare il terzo trofeo dell’era Inzaghi. Ecco alcuni video e scatti dell’arrivo dei laziali all’aeroporto, accolti dal loro pubblico:

Sono circa 500 i tifosi che poco fa si sono ritrovati all’aeroporto di Fiumicino per attendere i Campioni della Supercoppa Italiana di ritorno da Riyadh. Dopo un pomeriggio di festa, quello di ieri, per la vittoria per 3-1 sulla Juventus di Maurizio Sarri, firmato Luis Alberto, Lulic e Cataldi, ora ad attendere la squadra di Inzaghi, ci saranno tanti tifosi biancocelesti per continuare a fare festa, per l’ennesimo trofeo conquistato. Ecco alcune immagini e video dell’attesa dei tifosi biancocelesti:

