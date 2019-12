Sconcerti: “La Lazio ha vinto la partita con la panchina, Inzaghi è stato molto intelligente nei cambi”

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Supercoppa Italiana andata in scena domenica: “La Lazio continua ad essere la più completa. Ha acquistato delle riserve, ha vinto la partita con la panchina sostituendo quasi tutto il centrocampo. Solitamente non si fa mai, perché sbilanci la squadra, ma Inzaghi lo ha fatto mettendo Cataldi e Parolo. In quel momento ho pensato che si volesse difendere, forse lo ha pensato anche Sarri. Invece Inzaghi è stato molto intelligente, non vedeva una Lazio stanca, ma Lucas Leiva e Luis Alberto erano ammoniti e voleva una partita di botte senza esclusioni. Ha aspettato la Juve per prenderla di infilata, la squadra ritenuta la migliore degli ultimi anni ha perso nello stesso modo e con lo stesso risultato in pochi giorni”. Lo riporta Tuttojuve.com

