Supercoppa, ecco la maglia celebrativa: come acquistarla

La maglia celebrativa bianca con il classico “Winner” e un’aquila che vola sullo skyline di Riyad con la scritta in arabo: L’Aquila ha vinto. La t-shirt è già acquistabile online sul sito e-commerce della Lazio e su quello della Macron. Da domani sarà in vendita in tutti gli store ufficiali.

Clicca qui: https://www.macron.com/eu/it/ss-lazio-2019-supercup-adults-commemorative-jersey-0512d3.html