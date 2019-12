Buon compleanno Marcelo Salas: El Matador compie 45 anni

Marcelo Salas, ha vestito la maglia della Lazio dal 1998 al 2001 mettendo a segno ben 48 gol in 117 presenze fra campionato e coppe. Con la sua Nazionale, invece, ha realizzato 37 gol in 70 presenze, detenendo il record per il maggior numero di reti con la maglia del Cile. “El Matador”, campione con il gol nel Dna, compie oggi 45 anni e tutto il popolo laziale fa gli auguri ad uno dei migliori attaccanti della storia biancoceleste.

