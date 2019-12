Cataldi e Parolo cercano la “talpa” che ha fatto cadere Lazzari in Supercoppa | FOTO

C’è goliardia, amicizia, risate nel gruppo della Lazio. E tanti scherzi, soprattutto verso i nuovi arrivati come Manuel Lazzari. Sui social è circolata una foto che vede Marco Parolo e Danilo Cataldi a carponi sul terreno di gioco dopo la vittoria in Supercoppa contro la Juventus ed il retroscena è stato rivelato da Il Messaggero: “Ci stavamo chiedendo dove fosse finita la talpa. Quella che ha scavato la fossa in cui sei caduto in area della Juventus nel secondo tempo” avrebbero detto i due compagni al centrocampista ex SPAL, tra l’ilarità generale. Un gruppo coeso che raggiunge risultati anche in questo modo, divertendosi insieme.

