CdS | Inzaghi, modulo collaudato e certezze aggiuntive: le finali sono diventate la sua specialità

Ormai le finali sono diventate la specialità di Simone Inzaghi: ne sbaglia poche, azzeccandone tantissime. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la strategia di Inzaghi è applicata ad un copione collaudatissimo, perché la Lazio gioca da tre anni sempre con lo stesso modulo a cui sono state aggiunte alcune certezze chiamate Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Un sistema riconoscibile ma non controllabile, come se ne è accorta la Juventus di Sarri, caduta per due volte – con lo stesso risultato – davanti agli uomini laziali. A rendere imprevedibile la squadra, ricorda il quotidiano, è il terzetto di centrocampo composto da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, che con la loro qualità di palleggio rendono imprevedibile la manovra soprattutto quando vengono messi in moto gli attaccanti. Inzaghi l’ha preparata ripartendo da quanto successo in campionato, migliorando le imperfezioni e correggendo quanto non era andato bene nella prima frazione di gioco. Ha chiesto ai suoi giocatori una fase di non possesso più aggressiva, soprattutto alle due punte, mentre Lazzari e Lulic hanno trovato ampi spazi sulle fasce.

