CdS | Lazio, il valore della rosa si è quadruplicato

In un tempo dove le società di calcio devono far quadrare al meglio i bilanci, la squadra del Presidente Lotito è maestra. Soprattutto per quanto riguarda il valore della rosa, il lavoro di scouting di Igli Tare e la valorizzazione perpetrata da Simone Inzaghi hanno portato la Lazio a quadruplicare il suo valore, partendo da una base di 119,1 milioni fino ad arrivare, ad una quotazione attuale, di 515 milioni.

Gli aumenti più significativi, come si può notare dalla tabella pubblicata dal Corriere dello Sport, riguardano Thomas Strakosha che arriva dalla Primavera e quindi ha avuto un costo iniziale uguale a 0, per raggiungere il valore attuale di 30 milioni. Senza contare Luiz Felipe, acquistato ad 800mila euro ed ora vale almeno 20 milioni; Cataldi, anche lui nato e cresciuto a Roma, nella Lazio e quindi da 0 è arrivato a 15 milioni, fresco anche di gol in Supercoppa Italiana. Le plusvalenze più alte non potevano che essere quelle dei Fantastici 4: Luis Alberto è stato preso a 4 milioni, ora ne vale 80, Milinkovic a 5,9 ed ha una quotazione di 100, così come Immobile, preso dal Siviglia a 9,5 milioni e da capocannoniere in Serie A vale 80 milioni. Ma anche Correa, da 19 a 80 o Caicedo da 2,5 a 15 milioni.

