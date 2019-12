Cobolli Gigli: “La Lazio ha fatto grandi cose in Supercoppa, ma la Juventus non è in crisi”

La vittoria in Supercoppa Italiana della Lazio accende un serio campanello d’allarme in casa Juventus con i bianconeri chiamati a non sbagliare più nel 2020. Sul momento delle due finaliste di Riyadh, attraverso i microfoni di Radio Sportiva, ha parlato l’ex presidente dei piemontesi Giovanni Cobolli Gigli: “Riguardo la Supercoppa non farei drammi eccessivi. Lapo esagera scrivendo “vergogna”. La Lazio ha fatto grandi cose, specialmente in mediana, ma da qui ad affermare che la Juve sia in crisi è una cosa che non ha senso“.

