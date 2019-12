CorSport | Supercoppa, nel prepartita Lotito ha caricato a pallettoni i suoi giocatori

Il boato s’è sentito a distanza. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente Lotito è sceso negli spogliatoi prima della partita di Riad della Supercoppa e ha caricato a pallettoni i suoi ragazzi che hanno risposto con un urlo di gruppo: «Mi state facendo sognare e altri sogni possono diventare realtà. Vincete per voi, per le vostre famiglie, per la Lazio. Andate in campo e…». Il finale poi lo conosciamo tutti. Gli uomini di Inzaghi portano a casa la quinta Supercoppa italiana e un intero popolo, quello biancoceleste, ora ambisce a traguardi ancora più importanti.

