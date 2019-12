Eurosport, la TOP 11 della prima parte di stagione: ci sono 3 giocatori della Lazio

Domani è Natale, domenica si è giocata la Supercoppa Italiana e l’ultimo turno di Serie A, che tornerà in campo dopo la Befana. Eurosport ha fatto un primo bilancio di questo inizio di stagione, stilando la formazione TOP 11. Tra i migliori in campo, tre giocatori biancocelesti, quelli che stanno dimostrando una forma fenomenale: si tratta di Ciro Immobile, capocannoniere del campionato, Luis Alberto, primo per gli assist e Francesco Acerbi, muro invalicabile sia in Nazionale che con la Lazio. Ecco gli altri:

Handanovic; Kolarov, Acerbi, De Vrij; Kulusevski, Nainggolan, Pjanic, Luis Alberto; Ilicic, Immobile, Lukaku.

