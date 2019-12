GdS | La svolta di Riad, Lazio tra le grandi: scudetto per tre

Con la Lazio fresca di vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus, è tempo di fare dei primi bilanci durante le feste natalizie: a farlo è La Gazzetta dello Sport, che indica i biancocelesti nella corsa Scudetto ed elenca i problemi delle altre due contendenti. Sarri è in mezzo al guado tattico e senza empatia, il mercato può rilanciare i nerazzurri, mentre Simone Inzaghi punta in alto, pur in attesa dei test in provincia, soprattutto riguardo alla prossima sfida in Serie A dove affronterà il Brescia. Se infatti la Lazio prima non riusciva a battere le grandi, ora ha steso per due volte la Juventus in 15 giorni, dimostrando in campionato una buona continuità. A Riad ha dimostrato anche di avere ricambi di valore: ma se in una gara secca può bastare la qualità, per una corsa a tappe serve invece la testa a posto.

